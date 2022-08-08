Глава Челябинска поручила усилить уборку в городе до начала рабочего дня

Горожане пожаловались на горы бутылок и упаковки на остановках

Главам районов Челябинска поручили усилить контроль за уборкой мусора. В выходные на остановках, особенно утром, жители замечают еще не убранные остатки напитков и еды. В ходе аппаратного совещания в понедельник, 8 августа, глава города Наталья Котова попросила освобождать урны к восьми утра, когда люди едут на работу.

«Не успевают вовремя убрать. Настоятельно прошу к восьми утра все эти урны освобождать. В выходные дни на улице жарко, люди много напитков принимают, выбрасывают. Это все копится, и утром урны переполненные, кучи мусора рядом», — прокомментировала глава города Наталья Котова.

Поручение усилить работу и проконтролировать своевременную очистку урн глава города адресовала своему заместителю Андрею Ксензову и главам всех районов Челябинска. Также Наталья Котова напомнила о придорожных газонах, куда водители нередко выбрасывают бутылки из окон авто, и обратила внимание на жалобы горожан в соцсетях.

Челябинцы считают, что недостаточное внимание уделяется уборке урн на пересечении улицы Чичерина и проспекта Победы. Есть замечания по содержанию улиц в Курчатовском и Калининском районах. Устранить недочеты поручено главам территорий.

Наталья Котова пообещала сама пройти по улицам и проверить порядок.

Также глава города поручила прочистить все ливневки в Челябинске до конца лета.

Кроме того, в ходе аппаратного совещания сообщили, что к началу нового учебного года в Челябинске увеличат количество автобусов, которые ежедневно будут выходить на линию.