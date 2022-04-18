Глава Челябинска поручила уменьшить интервалы в движении автобусов

Горожане пожаловались в мэрию на долгое отсутствие транспорта

Жители Челябинска пожаловались в мэрию на большие интервалы в движении автобусов № 7, 64 и 71. Глава Челябинска Наталья Котова на аппаратном совещании 18 апреля поручила своему заместителю по дорожному хозяйству и транспорту Андрею Ксензову решить этот вопрос с Миндором Челябинской области.

«Есть обращения на большие интервалы в движении 7, 64, 71-го автобусов. Надо посмотреть, что там можно сделать, с Миндором отработать. По трамваям есть обращения тоже. Продолжайте налаживать не только мониторинг, но и совместную с Миндором работу именно по выходу транспорта. В принципе, большие интервалы иногда можно сократить», — сказала мэр.

О проделанной работе Наталья Котова поручила доложить ей на следующей неделе.

В конце марта жители Челябинска жаловались в мэрию на то, что они не могут уехать домой на общественном транспорте после восьми часов вечера. Тогда Наталья Котова также поручила Андрею Ксензову проработать этот вопрос с региональным министерством дорожного хозяйства и транспорта и исправить ситуацию.