Глава Челябинска Наталья Котова поручила усилить работу по сносу незаконных ларьков на Комсомольском проспекте. По этому поводу в понедельник, 21 февраля, она дала своим подчиненным несколько поручений.
«На этой неделе Курчатовский район планирует провести выездное заседание рабочей группы и посмотреть, где можно будет отключить от сетей электроснабжения незаконно размещенные объекты на Комсомольском проспекте», — доложила замглавы города Надежда Рыльская.
Руководитель администрации Курчатовского района Сергей Антипов доложил, что мероприятия по ликвидации незаконной торговли продолжаются, за последнюю неделю демонтировали два киоска: на Шагольской и Чайковского. В ближайшую неделю снесут еще пять ларьков. Наталья Котова подчеркнула данную проблему на Комсомольском проспекте и поручила составить график наведения порядка к весне, а также подумать, как данные территории будут благоустроены после очистки.
Напомним, глава Челябинска Наталья Котова осталась недовольна большим количеством несанкционированных торговых объектов, размещенных в Калининском районе. На аппаратном совещании 14 февраля мэр поручила главе района Сергею Колеснику обратить на них внимание и провести необходимую работу с предпринимателями.