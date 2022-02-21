Глава Челябинска поручила убрать нелегальные киоски на Комсомольском проспекте

Наталья Котова потребовала составить план наведения порядка на данном участке

Глава Челябинска Наталья Котова поручила усилить работу по сносу незаконных ларьков на Комсомольском проспекте. По этому поводу в понедельник, 21 февраля, она дала своим подчиненным несколько поручений.

«На этой неделе Курчатовский район планирует провести выездное заседание рабочей группы и посмотреть, где можно будет отключить от сетей электроснабжения незаконно размещенные объекты на Комсомольском проспекте», — доложила замглавы города Надежда Рыльская.

Руководитель администрации Курчатовского района Сергей Антипов доложил, что мероприятия по ликвидации незаконной торговли продолжаются, за последнюю неделю демонтировали два киоска: на Шагольской и Чайковского. В ближайшую неделю снесут еще пять ларьков. Наталья Котова подчеркнула данную проблему на Комсомольском проспекте и поручила составить график наведения порядка к весне, а также подумать, как данные территории будут благоустроены после очистки.

Напомним, глава Челябинска Наталья Котова осталась недовольна большим количеством несанкционированных торговых объектов, размещенных в Калининском районе. На аппаратном совещании 14 февраля мэр поручила главе района Сергею Колеснику обратить на них внимание и провести необходимую работу с предпринимателями.

