Глава Челябинска поручила провести поквартирный обход из‑за проблем с отоплением

Наталья Котова обратилась к управляющим компаниям

Глава Челябинска Наталья Котова в своем телеграм-канале обратилась к управляющим компаниям города с призывом о недопустимости оставлять людей без тепла. Она отметила, что чаще всего причиной для холодных батарей стали внутридомовые проблемы на сетях. Глава поручила провести поквартирный обход.

Наталья Котова рассказала, что в администрацию продолжают поступать жалобы от горожан на холод в квартирах.

«Разбираем каждое обращение и понимаем, что часть из них связана с проблемами на внутридомовых сетях, а не с аварийными ситуациями на тепломагистралях. Обращаюсь к управляющим компаниям: необходимо держать на постоянном контроле каждый дом!» — написала она.

Глава отметила, что необходимо проводить поквартирный обход, проверять все внутридомовые и подвальные сети, состояние бойлеров.

«Отопительный сезон мы начали неделю назад! Недопустимо, чтобы люди оставались без тепла», — написала она и в то же время уверила горожан, что все силы брошены на обеспечение тепла челябинцам.

Накануне в мэрии сообщили, что без тепла остается 101 многоквартирный дом. Отопительный сезон начали с 3 сентября, власти обещали подать тепло в течение пяти-семи дней. Но жалобы на холод продолжают поступать не только в мэрию или в социальные сети, но и в редакцию информационного агентства. Мы подготовили специальную инструкцию: куда обращаться, если в квартире холодно.