Глава Челябинска поручила передать в полицию сведения о незаконных стоянках

К сносу несанкционированных парковок могут привлечь и журналистов

На прошлой неделе сотрудники муниципального учреждения «Городская среда» столкнулись с сопротивлением, когда занимались сносом автостоянки на улице Дмитрия Неаполитанова. Эта парковка мешала воде уходить в землю, из-за чего после ливня был затоплен участок возле ЖК «Вместе». Глава Челябинска Наталья Котова на аппаратном совещании в мэрии поручила составить списки незаконных стоянок и отправить их в полицию, чтобы правоохранители сопровождали работников МКУ, отвечающих за снос несанкционированных объектов. К этой работе могут подключить и журналистов.

«Хотелось бы выразить благодарность сотрудникам полиции, которые помогли обеспечить демонтаж незаконно размещенных автостоянок на улице Дмитрия Неаполитанова, который проходил у нас 9 августа. Данная автостоянка была расположена таким образом, что топила территорию возле домов. Те, кто незаконно разместил данную автостоянку, оказывали активное сопротивление, но при помощи полиции „Городской среде“ удалось провести мероприятия по демонтажу указанного объекта», — напомнила вице-мэр по правовым и имущественным вопросам Надежда Рыльская.

Наталья Котова поручила главам районов сделать сводную информацию по таким автостоянкам, а также сверить эти данные с городским комитетом по имуществу и земельным отношениям. Далее эти сведения градоначальница предложила направлять в правоохранительные органы, чтобы установить личности тех, кто сопротивляется сносу незаконного объекта.

«Необходимо сработать на опережение: там, где возникают такие ситуации, правоохранители работали бы вместе с нами. Например, чтобы не только „Городская среда“ сносила, а были правоохранительные органы и журналисты, которые сразу же приезжали бы на место и видели, как „Городской среде“ тяжело в борьбе со стоянками и незаконными парковками», — заявила глава Челябинска.