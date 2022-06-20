Глава Челябинска поручила обрезать тополя на улицах города

Пух мешает горожанам и нередко становится причиной пожаров

В Челябинске проведут санитарную обрезку тополей, чтобы в городе было меньше пуха. Такое поручение дала глава города Наталья Котова своему заместителю по дорожному хозяйству и транспорту Андрею Ксензову на аппаратном совещании 20 июня.

«Обратите внимания на тополя, очень много пуха сейчас. Я думаю, что нужно на прилегающей к улично-дорожной сети территории запланировать санитарную обрезку тополей, чтобы количество пуха с каждым годом становилось все меньше. Потому что пока они отрастут, будет хоть какая-то передышка»,— поручила мэр.

Андрей Ксензов ответил, что поручение принял и работа будет проведена.

Кроме того, в Челябинске проходят работы по замене и сносу неприжившихся деревьев. На минувшей неделе снесли более 200 сухостоев.