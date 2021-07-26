Глава Челябинска поручила установить камеры в разграбленном сквере за ареной «Трактор»

Администрация Калининского района обратилась с заявлением в полицию

В ночь на 11 июля неизвестные испортили часть сквера за ледовой ареной «Трактор» в Челябинске. Как сообщил глава Калининского района Сергей Колесник, камеры и освещение будут установлены на объекте только в следующем году. Сегодня, 26 июля, на аппаратном совещании глава города Наталья Котова поручила ускориться, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем.

В прошлом году в новом сквере за ареной установили гамаки, качели, воркаут- и детские игровые площадки, а также организовали скейт-парк и площадку для выгула собак. Почти год они радовали местных жителей. Но две недели назад в ночное время неизвестные украли четыре гамака и качели, а также испортили урны и другие объекты благоустройства. Сергей Колесник на аппаратном совещании сообщил, что заявления в полицию уже написаны.

«Мы написали заявления и по факту вандализма, и по факту воровства, что ночью ножницами срезали и цепи, и качели, и гамаки. Написали заявления со справкой о стоимости. Дело расследуется, держим на контроле»,— уточнил чиновник.

Глава Челябинска Наталья Котова предложила вычислить хулиганов по камерам, но их в сквере не оказалось, как и освещения.

«На следующий год у нас запланирована установка освещения и системы видеонаблюдения, общая стоимость около 15 миллионов рублей»,— доложил Сергей Колесник.

Мэр предложила главе района подумать, можно ли провести эти работы в этом году, потому что за время, пока в сквере нет камер, могут произойти аналогичные преступления.