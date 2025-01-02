Глава Челябинска поручил усилить очистку остановок и пешеходных дорожек от снега

Также Алексей Лошкин поручил убрать мусор с контейнерных площадок

Сегодня, 2 января, мэр Челябинска Алексей Лошкин проверил, как идет уборка снега с дорог города, сообщили в администрации.

«Остались у меня вопросы к остановочным комплексам и тротуарам — там явно не хватает ручного труда. По улицам Чичерина, Молодогвардейцев, Мамина, Цвиллинга, Конструктора Духова уже сегодня нужно усилить присутствие рабочих для расчистки пешеходных дорожек и остановок», — отметил мэр.

Также Алексей Лошкин поручил очистить от мусора контейнерные площадки там, где это необходимо.

В Челябинске уже очистили елочные базары. Часть оставшихся деревьев передали в зоопарк, остальное утилизировали.