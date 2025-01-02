Сегодня, 2 января, мэр Челябинска Алексей Лошкин проверил, как идет уборка снега с дорог города, сообщили в администрации.
«Остались у меня вопросы к остановочным комплексам и тротуарам — там явно не хватает ручного труда. По улицам Чичерина, Молодогвардейцев, Мамина, Цвиллинга, Конструктора Духова уже сегодня нужно усилить присутствие рабочих для расчистки пешеходных дорожек и остановок», — отметил мэр.
Также Алексей Лошкин поручил очистить от мусора контейнерные площадки там, где это необходимо.
В Челябинске уже очистили елочные базары. Часть оставшихся деревьев передали в зоопарк, остальное утилизировали.