Глава Челябинска поручил усилить борьбу с незаконной торговлей новогодними товарами

С недобросовестными предпринимателями предлагается распрощаться сразу

Новогодняя готовность номер один: уже через неделю в Челябинске откроют 60 елочных базаров. В этой связи глава Челябинска Алексей Лошкин поручил главам районов совместно с правоохранителями подготовиться к предотвращению незаконной торговли новогодними деревьями и пиротехническими изделиями, передает корреспондент ИА «Первое областное» с аппаратного совещания в мэрии.

«Посмотрите опыт прошлых лет. Если были непорядочные предприниматели — с ними надо попрощаться», — поставил задачу градоначальник.



Напомним, ранее мы сообщали, что на Южном Урале на борьбу с «черными» дровосеками вышли новогодние спецпатрули, а также рассказывали о штрафах, которые придется заплатить за незаконную рубку елей и пихт.