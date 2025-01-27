Глава Челябинска поручил районам усилить подготовку к реализации нацпроектов

Дата икс — 15 марта

Глава Челябинска Алексей Лошкин поручил руководителям городских районов усилить подготовку к реализации нацпроектов. Основные исполнители должны быть определены к 15 марта, поставил задачу градоначальник.

«До 15 марта поручаю всем завершить контрактацию по нацпроектам. Я посмотрел, где-то есть уже отторгованные части, сэкономленные средства. Но есть районы, которые до настоящего времени не отторгованы по разным причинам. Берите работу на контроль, все сроки должны быть выдержаны», — подчеркнул Алексей Лошкин.

Напомним, Челябинская область будет реализовывать 43 региональных проекта в рамках 12 нацпроектов. Ранее губернатор Алексей Текслер также ориентировал ответственные ведомства быть готовыми начать с 15 марта 2025 года.