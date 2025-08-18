Глава Челябинска поручил активизировать борьбу с рекламой наркошопов на фасадах домов

Мэр также призвал включаться в работу и малый бизнес

Глава Челябинска Алексей Лошкин поручил активизировать борьбу с рекламой наркошопов на фасадах домов, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Причем мэр поручил не просто закрашивать надписи, но и усилить разъяснительную работу с жителями города, прежде всего с детьми:

«Многие не до конца понимают, куда ведут эти надписи, ссылки. Нужно объяснять людям, в особенности детям, какие последствия могут быть от перехода по этим ссылкам, от всей этой истории. У нас же есть социальная реклама — пусть расскажет, как наркотики ломают судьбы, причем как употребление, так и распространение».

Мэр также призвал малый бизнес закрашивать такую рекламу на своих торговых объектах, не дожидаясь особого приглашения. А управляйкам, которые ведут такую работу уже системно, посоветовал обращать более пристальное внимание на подбор краски, чтобы не уродовать фасады цветными «заплатами».

«Устраиваем на темном фасаде белые пятна, понятно, что это выглядит, мягко говоря, не очень. На Машиностроителей один дом, свежий, видно, что отремонтированный красивый фасад, и весь низ у него закрашен белыми квадратами. Между тем сложности с подбором красок сегодня нет — надо на это обращать внимание».