Глава Челябинска по жалобам горожан поручила обработать скользкие тротуары

Обращения поступили от жителей северо-запада и центра города

Жители Челябинска пожаловались в администрацию города на гололед на тротуарах. Как сообщила на аппаратном совещании 13 февраля мэр Наталья Котова, обращения поступили по Комсомольскому проспекту, улицам 250-летия Челябинска, Каслинской, Энтузиастов и другим.

«Жалуются, что очень скользко. Посмотрите по части обработки противогололедными материалами. Опасные места нужно обязательно обработать. К подрядчикам обратитесь настоятельно, чтобы они прямо поработали по тротуарам»,— поручила глава города своему заместителю по дорожному хозяйству и транспорту Андрею Ксензову.

Также Наталья Котова обратила внимание на то, что на этой неделе осадков не обещают, и поручила продолжить уборку снега.