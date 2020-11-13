Глава Челябинска оценила новые детские сады

Девять дошкольных учреждений откроют свои двери для воспитанников в декабре этого года.

До конца 2020 года в Челябинске откроются девять новых детских садов. Некоторые из них уже сейчас проходят процедуру получения лицензии и примут первых маленьких воспитанников в декабре этого года. Глава Челябинска Наталья Котова совместно с вице-мэром по строительству Владимиром Шамне накануне оценила детские учреждения и сообщила, что на этом власти города не собираются останавливаться.

Самый большой из детских садов — структурное подразделение № 2 детского сада № 250 в микрорайоне Академ Riverside на 380 мест — уже готов на 100% и совсем скоро примет первых дошколят. Также проходит лицензирование детский сад на 230 мест в микрорайоне № 20 в Ньютоне.

«Детский сад по Университетской набережной, 101 примет детей уже во второй половине ноября. Сейчас идут процедуры, связанные с лицензированием. Здесь еще будет школа, а в пятом микрорайоне будет садик по такому же проекту и еще одна школа. Здесь живут молодые семьи, поэтому потребность в образовательных учреждениях огромная»,— доложил мэру Челябинска Владимир Шамне.

Детский сад № 74 на улице Телевизионной, 5, рассчитанный на 200 воспитанников, тоже совсем скоро примет детей. На сегодняшний день там уже оборудованы медицинский блок, музыкальный и актовый залы, а также собственный кондитерский цех.

«Замечательные детские сады. Каждый уникален. Застройщики подошли очень творчески, это видно и по малым архитектурным формам, и по расположению»,— отметила Наталья Котова.

Но, по словам мэра, на следующий год темпы снижаться не будут: в Челябинске планируется построить ещё восемь детских садов, и на сегодняшний день уже проходят торги по трём контрактам.