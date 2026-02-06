Глава Челябинска отметил важность подведения итогов программы «Есть результат»

С их учетом в перспективе сформируют новые задачи

В Челябинске подвели итоги реализации Народной программы партии «Единая Россия» — «Есть результат». Это план реальных дел, который сложился из наказов и предложений избирателей пять лет назад, отметил в своем телеграм-канале глава Челябинска Алексей Лошкин.

«Именно наш город стал первой точкой на карте страны, где партия власти озвучила результаты своей работы, показав сплоченность и эффективность в решении общегосударственных задач», — подчеркнул он.

Секретарь Генсовета Владимир Якушев уточнил, что народная программа «Единой России» 2021 года практически выполнена, и это значит, следуем стратегии, заданной Президентом Владимиром Путиным.





Как отметил на форуме губернатор Челябинской области Алексей Текслер, «наша партия — партия реальных дел, и свои обещания выполняет».

«17 направлений программы — и в каждое вложены силы, энергия, ресурсы. Это новые дороги и современный общественный транспорт, благоустроенные скверы и дворы, поддержка участников СВО и членов их семей, развитие медицины и сохранение традиционных ценностей, укрепление инвестиционного климата и экономики», — уточнил Алексей Лошкин.

Благодаря форуму «Единой России» удастся сформировать новую программу, с которой партия пойдет на выборы 2026 года.

