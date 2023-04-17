Глава Челябинска отчитала подрядчиков за некачественную очистку дорог

Рабочие не моют некоторые улицы

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Глава Челябинска Наталья Котова отчитала подрядчиков за некачественную уборку дорог. Недовольство мэр высказала своему заместителю по дорожному хозяйству Андрею Ксензову во время аппаратного совещания.

Глава города отметила, что перед нанесением разметки необходимо помыть дороги, причем обратить внимание не только на главные, но и на второстепенные улицы.

«Жители обращаются с просьбами. Есть улицы, которые еще не трогали. Хотя улицы Дзержинского, Гагарина, Новороссийскую, Труда, Цвиллинга, Блюхера трудно отнести к второстепенным», — сказала Наталья Котова.

Мэр попросила Андрея Ксензова обсудить с подрядчиками качество очистки этих и других улиц. Наталья Котова также обратила внимание на конкретный пример нарушений в работе.

«Чем подрядчики объясняют, что они начинают пылесосить без воды?» — спросила мэр у замглавы по дорожному хозяйству.

Андрей Ксензов в ответ сослался на человеческий фактор.

«Идет переполнение контейнеров для сбора мусора. Своевременно нужно остановить работу, выехать, опорожнить контейнер и снова встать на линию. Это человеческий фактор. Разбор этих ситуаций проведен, еще раз подрядчикам и водителям разъяснили», — сказал Андрей Ксензов.

Глава города отметила, что о подобных нарушениях сообщают жители, хотя вопрос должны контролировать подрядчики. Она попросила заместителя по дорожному хозяйству уделить внимание очистке проезжих частей, чтобы в ближайшее время приступить к нанесению разметки.

Напомним, на аппаратном совещании также подняли тему уборки дворов. Наталья Котова осталась недовольна результатами проведенной работы.