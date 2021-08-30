Глава Челябинска отчитала дорожников за мусор на газонах

Для достижения лучшего результата Наталья Котова поручила изменить график уборки

Сегодня утром, 30 августа, глава Челябинска Наталья Котова на аппаратном совещании высказала свое недовольство по поводу уборки мусора с газонов. В результате Максиму Куляшову, заместителю мэра по дорожному хозяйству и транспорту, поручено изменить график уборки.

«По мусору на газонах, которые прилегают к улично-дорожной сети, количество ручников увеличивается, либо тот же состав, либо не выходят они? Причину мне объясните: почему, когда я еду по центральным улицам города, вижу одну и ту же бутылку второй и третий день? Ее не убрали. В чем причина?» — возмутилась мэр.

Максим Куляшов ответил, что по сравнению с прошлой неделей количество уборщиков увеличилось на 12 человек и сейчас составляет 407. Но бывают случаи, когда они не выходят в ночное время. Также в связи с высокими температурами днем работа идет менее эффективно. Однако все показатели, по его словам, находятся на постоянном контроле.

Наталью Котову такой ответ не устроил.

«Показатели, может, вы и держите, а я говорю про содержание: что я еду по улице и вижу это все. Вы в кабинете эти показатели держите или выезжаете?» — продолжила свой допрос глава Челябинска.

На ответ чиновника, что выезды осуществляются регулярно, Наталья Котова ответила, что в следующий раз Куляшов и его помощники поедут вместе с ней.

«Некоторые вещи просто не замечают. Кто — не понимаю. У вас есть кураторы по каждому району в комитете дорожного хозяйства? Пусть тогда выходят и работают. Сейчас листьев много очень падает, в карманах они лежат. Я понимаю, что они падают каждый день, надо выводить пылесосы и убирать. Выводить дорожных рабочих. Мы с вами договаривались, что это утром будет. В какие ночи у вас дорожники работают? Если нет никакого эффекта, значит, нужно поставить их утром», — поручила мэр.

Также Наталья Котова добавила, что по сравнению с тем, что было в Челябинске два года назад, сейчас мусора стало гораздо меньше. Однако Челябинск должен быть чистым городом, поэтому работать следует эффективнее.

Максим Куляшов принял поручение мэра.