Сегодня утром, 30 августа, глава Челябинска Наталья Котова на аппаратном совещании высказала свое недовольство по поводу уборки мусора с газонов. В результате Максиму Куляшову, заместителю мэра по дорожному хозяйству и транспорту, поручено изменить график уборки.
«По мусору на газонах, которые прилегают к улично-дорожной сети, количество ручников увеличивается, либо тот же состав, либо не выходят они? Причину мне объясните: почему, когда я еду по центральным улицам города, вижу одну и ту же бутылку второй и третий день? Ее не убрали. В чем причина?» — возмутилась мэр.
Максим Куляшов ответил, что по сравнению с прошлой неделей количество уборщиков увеличилось на 12 человек и сейчас составляет 407. Но бывают случаи, когда они не выходят в ночное время. Также в связи с высокими температурами днем работа идет менее эффективно. Однако все показатели, по его словам, находятся на постоянном контроле.
Наталью Котову такой ответ не устроил.
«Показатели, может, вы и держите, а я говорю про содержание: что я еду по улице и вижу это все. Вы в кабинете эти показатели держите или выезжаете?» — продолжила свой допрос глава Челябинска.
На ответ чиновника, что выезды осуществляются регулярно, Наталья Котова ответила, что в следующий раз Куляшов и его помощники поедут вместе с ней.
«Некоторые вещи просто не замечают. Кто — не понимаю. У вас есть кураторы по каждому району в комитете дорожного хозяйства? Пусть тогда выходят и работают. Сейчас листьев много очень падает, в карманах они лежат. Я понимаю, что они падают каждый день, надо выводить пылесосы и убирать. Выводить дорожных рабочих. Мы с вами договаривались, что это утром будет. В какие ночи у вас дорожники работают? Если нет никакого эффекта, значит, нужно поставить их утром», — поручила мэр.
Также Наталья Котова добавила, что по сравнению с тем, что было в Челябинске два года назад, сейчас мусора стало гораздо меньше. Однако Челябинск должен быть чистым городом, поэтому работать следует эффективнее.
Максим Куляшов принял поручение мэра.