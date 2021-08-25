Наталья Котова назвала главные проблемы челябинских школ

Градоначальник выступила на традиционной конференции работников образования

В Челябинске проходит традиционное агустовское совещание педагогов. В среду, 25 августа, на пленарном заседании побывала глава Челябинска Наталья Котова. Она озвучила основные проблемы, на которые стоит обратить внимание в этом году. Речь идет о защите от террористов и коронавируса, сообщает пресс-служба администрации города.



По словам градоначальника, один из важнейших вопросов — безопасность учеников.

«Необходимо обратить внимание на антитеррористическую защищенность объектов, в том числе на целостность ограждений, наличие физической охраны, систем контроля и управления доступом», — отметила Наталья Котова.

Помимо этого она озвучила необходимость озадачиться соблюдением антиковидных норм.

«На первый план выходят вопросы, связанные с соблюдением санитарных норм, направленных на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции. Наличие рециркуляторов, антисептиков, соблюдение режима дня, разведение потоков детских коллективов, соблюдение социальной дистанции, своевременная обработка кабинетов, использование средств индивидуальной защиты – в сегодняшних реалиях это необходимый для каждой социальной организации минимум», — подчеркнула глава города.

Заслуги муниципальной образовательной системы города Челябинска оценил Министр образования и науки региона Александр Кузнецов. Политик заметил, что особое место Челябинска в региональной системе образования связано не столько с его масштабами, сколько с качеством и результативностью работы. По словам Кузнецова, именно в столице Южного Урала сосредоточены инновационные площадки различного уровня, деятельность которых направлена на достижение национальных целей.

Программу августовской конференции продолжит работа секций, мастер-классов, практико-ориентированных семинаров. Ко многим мероприятиям конференции можно подключиться онлайн.