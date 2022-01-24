Глава Челябинска Наталья Котова осталась недовольна уборкой снега в городе

Горожане жалуются на кучи снега на улицах Чичерина, Каслинской и Кирова

Глава Челябинска Наталья Котова осталась недовольна уборкой снега в городе за прошедшую неделю. На аппаратном совещании 24 января мэр поручила своему заму по дорожному хозяйству и транспорту Андрею Ксензову усилить контроль над подрядчиками, а также разобраться в ситуации, когда коммерческие организации сдвигают снег со своей территории во дворы и на тротуары.

По словам Натальи Котовой, челябинцы пожаловались на плохую уборку снега на улицах Чичерина, Энтузиастов, Каслинской, Кирова и Братьев Кашириных. Мэр лично проехала по указанным местам и убедилась в некачественной уборке.

«Действительно, там есть над чем работать. Возьмите, пожалуйста, на личный контроль. Около Синегорья тоже нужно получше почистить»,— поручила мэр.

Также глава Челябинска дала задание чиновнику проработать вместе с главами внутригородских районов ситуацию, когда коммерческие организации, очищая свои территории и парковки, сдвигают снег во дворы, на другие парковки, тротуары и перекрестки.

«Обратите внимание, потому что жители думают, что это комитет дорожного хозяйства не убирает, а получается, что коммерческие организации для того, чтобы почистить свою парковку, сдвигают этот снег для того, чтобы вы его вывезли или еще кто-то. Поэтому установите взаимосвязь с коммерческими организациями, во дворах за этим должны следить управляющие компании»,— сказала глава Челябинска.

Всего на прошедшей неделе, по словам Андрея Ксензова, дорожники вывезли более 73 тысяч тонн снега.

Напомним, на прошедшей неделе глава Челябинска отчитала своего зама по дорожному хозяйству и транспорту за плохую уборку снега и применение реагентов.