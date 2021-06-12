Глава Челябинска начала проверку благоустройства города

Наталья Котова совершает объезд, анонсированный ранее

Глава города Челябинска Наталья Котова выехала с проверкой благоустройства. Сразу после открытия Фестиваля русского фольклора и культуры в парке Гагарина в рамках празднования Дня России мэр отправилась в рейд.

Свой объезд она начала с Центрального района. И уже здесь у нее возникли вопросы к администрации: не везде скошена трава, не прополот газон. А на Тополиной аллее не прижились кустарники в сквере, при этом хвойные выглядят достаточно ухоженно, сообщает пресс-служба администрации города. Далее мэр отправилась проверять пляжи.

Напомним, Наталья Котова уже предупреждала глав районов о предстоящем объезде и проверке своих поручений по благоустройству. На аппаратном совещании 7 июня, мэр еще раз напомнила о своей готовности проверить исполнение поставленных задач.