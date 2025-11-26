Глава Челябинска лично проверит качество питания в школьных столовых

Мэр анонсировал поездку в муниципальный комбинат питания

Глава Челябинска Алексей Лошкин собирается лично проверить работу муниципального комбината питания, который отвечает за питание в школьных столовых. Об этом мэр заявил на итоговой пресс-конференции 26 ноября, передает корреспондент «Первого областного».

Одним из первых поручений Алексея Лошкина на посту главы города стало увольнение директора предприятия.

«По документам и справкам вижу, что меню поменялось, входной контроль, стало более внимательное отношение к поставщикам. Задача была навести порядок, но, признаюсь честно, лично пока еще не знакомился с изменениями. Запланируем поездку туда», — сказал Лошкин.