ГКБ № 2 в Челябинске после ремонта вернется к оказанию помощи кардиопациентам

На базе медучреждения будет проходить лечение и реабилитация людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Городская клиническая больница № 2 вернется к работе после восстановления уже 26 ноября. К этому времени в здании завершатся работы по реконструкции и медучреждение сможет принять первых пациентов.

«Больница восстановит свою плановую работу. Там будут развернуты, как и раньше, 115 коек, среди которых упор мы сделаем на кардиологические койки. Учитывая, что вклад смертности от болезней системы кровообращения самый высокий как в мире, так и в РФ, упор мы делаем именно на койки для пациентов с такими заболеваниями», — прокомментировала ситуацию начальник управления здравоохранения администрации Челябинска Наталья Горлова.

Кроме того, в ГКБ № 2 будут проходить реабилитацию пациенты, которых прооперировали в Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии. Также в медучреждении останется небольшое количество терапевтических коек.