Гитара от Ольги Кормухиной попала в полк южноуральских бойцов СВО

В Народный фронт прислали видео с музыкальным инструментом

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В 90 Саперный полк в зону спецоперации попала гитара, подписанная певицей Ольгой Кормухиной. Музыкальный инструмент с автографом знаменитости передал бойцам Народный фронт Челябинской области. Активисты поделились видеокадрами с передовой.

В Народном фронте рассказали, что в рамках проекта «Все для Победы!» передавали бойцам на передовую гитары, которые подписали знаменитости. Бойцы из Челябинской области прислали в отделение фронта видео, где военнослужащий с позывным Маэстро исполнил под гитару песню.

«Какой же романтичный позывной у военнослужащего, сразу становится понятно, что к музыке он неравнодушен. А как он исполнил песню — просто мурашки по коже. Не нужно лишних слов»,— поделились впечатлениями активисты фронта.

Помочь бойцам может любой желающий. Так, очередной марафон ОТВ и Народного фронта «Все для Победы!» пройдет уже 27 января. Южноуральцы могут перечислить деньги по специальному QR-коду на экране в эфире телеканала ОТВ.