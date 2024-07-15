Гинеколог из Магнитогорска рассказала о тренде на воздержание у подростков

Многие пары готовятся к первой близости, посещая врача

В России 15 июля отмечают день гинеколога. Это врач, встречу с которым многие дамы по разным причинам откладывают на потом. В Магнитогорске выросло целое поколение девушек, для которых врачи-гинекологи стали наставниками по жизни. Об уникальной системе медицинской помощи девочкам и подростам рассказывает заведующая городским центром охраны репродуктивного здоровья детей и подростков «Ювентус плюс» акушер-гинеколог, репродуктолог Елена Коптева.

«Четверть века назад власти Магнитогорска решили выделить детских гинекологов в отельную службу. В городе появился кабинет помощи девочкам и подросткам. Со временем он разросся с медицинский центр, который признан одним из лучших в России», — говорит Елена Коптева.

В 2021 году центр «Ювентус плюс» стал лауреатом всероссийской премии «ПроДокторов», которая присуждается на основе отзывов пациентов. На консультацию сюда привозят детей не только магнитогорцы, но и весь юг Челябинской области и приграничные территории Башкортостана.

Центр ведет прием девочек от нуля до 17 лет. Маленьких ребятишек сюда привозят с жалобами на здоровье, чаще всего это какое-то раздражение из-за плохой гигиены и неправильного применения памперсов.

«Взросление с нами приводит к тому, что прийти в 14, 15 лет к нам и задать вопрос для девушки — норма», — замечает доктор.

С 14 лет девушки приезжают в центр на ежегодные профилактические осмотры.

«С самого начала своей работы центр делал ставку на профилактику рискованного поведения подростков. Мы призываем их к воздержанию от ранней половой жизни, но говорим: если эмоции возьмут верх, то предохраняйтесь», — рассказывает Елена Коптева.

Беседы с доктором дают результат. Если в начале 2000-х в Магнитогорске было 360 подростковых беременностей за год, то в 2023 году — всего 44. С начала этого года ни одна девочка не пошла на аборт — все решили рожать ребенка. За четверть века в Магнитогорске снизилась материнская смертность, сократились случаи рождения маловесных детей, распространение половых инфекций — в 2023 году в городе вообще не было случаев ВИЧ или сифилиса у подростков.

«Я вижу, как с годами меняется мировоззрение подростков. Сегодня они более умные, начитанные, задают гинекологу грамотные вопросы и выбирают сознательное воздержание. Перед первой близостью они планируют визит к врачу: девочки — к гинекологу, а мальчики — к урологу. Для молодых это становится нормой. Я крайне редко встречаю бесбашенное поведение и „залет“. Такого сегодня практически нет», — говорит Елена Коптева.

При этом немалый вред репродуктивному здоровью подростков, по словам доктора, приносят гаджеты и неправильное питание.

«Чтобы вразумить девочек, приходится приводить пример из жизни блокадного Ленинграда. Тогда у женщин на фоне постоянного стресса и голода развивалась аменорея военного времени — голова отключала репродуктивную функцию, отсутствовала менструация. Сегодня это возможно, если девочка не соблюдает режим труда и отдыха — допозна сидит в телефоне, и плохо ест. Чтобы сохранить репродуктивное здоровье, девочка должна соблюдать гигиену, иметь физическую нагрузку, хорошо отдыхать и разнообразно питаться. Только тогда к 18 годам мы получим здоровую девушку и отпустим ее во взрослую жизнь», — рассказывает гинеколог.

Центр охраны репродуктивного здоровья детей и подростков «Ювентус» работает в тесной связке с центром здоровья. При необходимости девочек осматривает уролог, эндокринолог и другие узкие специалисты. Здесь же проводят анализы и обследования. Своим опытом медики продолжают делиться на различных конкурсах и конференциях. Они уверены: молодых нужно готовить к ответственному родительству именно так.

Ранее Центр охраны репродуктивного здоровья детей и подростков «Ювентус плюс» запустил программу «Контрольное взвешивание». Детей с избыточной массой тела и с дефицитом веса взвешивают через каждые две недели. Контроль за весом — это один из способов профилактики бесплодия.