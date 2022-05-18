Гильзу с южноуральской землей отправили в Ленинградскую область

Патрон танка Т-34 станет частью памятника погибшим в обороне Ленинграда

Гильзу танка Т-34 с уральской землей поездом отправили в Ленинградскую область. Патрон установят на «Невском пятачке» рядом со стелой в память о погибших в обороне Ленинграда. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.



Памятник под Санкт-Петербургом будет изображать сцену боя, которую восстановили по историческим фотографиям. Плита памятника сделана из змеевика, а рельеф из чугуна, теперь памятную стелу дополнит гильза с южноуральской землей.

«Это будет местом, куда могут прийти все южноуральцы, находясь в Ленинградской области, и поклониться подвигу наших героев»,— отметила сенатор РФ Маргарита Павлова.





Отметим, в годы Великой Отечественной войны во время обороны Ленинграда погибли 14 714 южноуральцев, из них 867- на «Невском пятачке». Памятник челябинским военным, погибшим за оборону Ленинграда откроют на «Невском пятачке» 18 июня.