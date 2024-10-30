Гигантский флаг, мордовские танцы, бурятские костюмы: в Челябинске готовятся отметить 4 ноября

Празднование Дня народного единства в парке Гагарина будет максимально интерактивным

«Народов много — Родина одна!» — под таким девизом пройдет празднование Дня народного единства в парке им. Ю.А. Гагарина в Челябинске.

Как рассказали в управлении культуры города, мероприятие стартует с выноса гигантского флага под гимн России. А потом заработает масса интерактивных площадок, чтобы гости буквально окунулись в культуру и традиции народов России. Так, можно будет поучаствовать в танцевальном флешмобе — и освоить простейшие движения народных танцев. Или узнать об особенностях, отличиях и сходствах национальных костюмов — русских и татарских, мордовских и бурятских, башкирских и узбекских и многих других.

На главной сцене парка выступят ведущие коллективы города и области с номерами, подчеркивающими национальное и культурное многообразие страны.

Напомним, в День народного единства в России вспоминают конец XVI века, период Смуты и народное ополчение, которое под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского 4 ноября 1612 года штурмом взяло Китай-город, освободив Москву от польских интервентов, что почитается сегодня как образец героизма и сплоченности народа, вне зависимости от национальности и вероисповедания.