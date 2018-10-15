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/ Гидрометцентр дал прогноз на начало зимы и конец осени

Гидрометцентр дал прогноз на начало зимы и конец осени

По данным ведомства, температуры в декабре, например, будут мягче привычных в этот период.
сегодня в 07:59
  |  Общество

Предварительной информацией о том, какая погода ожидает россиян в конце осени и начале зимы, поделился гидрометцентр. Так, например, ледяной покров начнет устанавливаться на реках уже с конца октября. При этом зима, отметили в ведомстве, будет мягкой, а декабрьские температуры будут более высокими, чем привычные в этот период. Впрочем, за пределы климатических нормативов они не выйдут.

Отметим, понедельник, 15 декабря, на Южном Урале будет теплым, но «мокрым». По всей области ожидаются осадки в виде мокрого снега, на юге региона — с дождем. Воздух при этом прогреется до +1, +6 градусов. Ветер северо-западный, слабый 4−9 м/с, отдельные порывы достигнут 14 м/с.

В Челябинске сегодня +2, +4 градуса по Цельсию. К выходным температура поднимется до +12 градусов.

Напомним, сотрудники ГИБДД советуют водителям быть осторожнее на трассе и сменить резину на колесах автомобилей на зимнюю.

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