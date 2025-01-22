Гибралтар, Андорра и Мьянма: куда отправляют посылки жители Челябинской области

Среди самых редких точек — небольшие страны Европы и Африки

Топ самых необычных почтовых направлений из Челябинской области в 2024 году возглавили Андорра, Гибралтар, Замбия, Коста-Рика и Мьянма. В эти страны южноуральцы отправили по одной посылке. В какие еще страны идут отправления из Челябинской области, рассказали в Почте России.

Так, жители региона стали активнее отправлять посылки в страны Азии, Африки и Америки. За прошлый год увеличился объем посылок в Бангладеш, Тунис, Перу, Кубу и Пуэрто-Рико.

«Почта постоянно расширяет географию доставок. В 2024 году компания возобновила прием EMS-отправлений в Новую Зеландию, увеличила список стран Африки, доступных для доставки. На сегодняшний день Почта России принимает отправления в 152 страны мира», — рассказал директор регионального управления Почты России Константин Болдырев.

А самыми популярными направлениями остаются США, Китай, Германия, Израиль и Казахстан. Больше всего отправлений от южноуральцев уходило в Штаты — 26% от всего посылочного экспорта.