ГИБДД запустила проверки автомобилей с подложными номерами в Челябинске

Нарушителей могут лишить водительских прав

В Челябинске Госавтоинспекция объявила охоту на автомобили с «призрачными» номерами. С помощью камер фото- и видеофиксации инспекторы вычисляют машины, номера которых зарегистрированы на умерших родственников автовладельцев или являются недействительными по другим причинам. В ходе проверок один такой автомобиль уже был обнаружен, сообщили в пресс-службе УГИБДД по Челябинской области.

Камеры зафиксировали автомобиль «Тойота Камри» с подложным номером на улице Гагарина. Правоохранители передали информацию ближайшему экипажу ДПС, и спустя несколько минут инспекторы остановили машину. Проверка документов показала, что 25-летний автовладелец действительно передвигался с подложным знаком, а зарегистрированный знак находился у него в багажнике.

В отношении молодого человека составили административный протокол по части 4 статьи 12.2 Кодекса об административных нарушениях Российской Федерации «Управление транспортным средством с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков». Парню грозит лишение водительских прав на срок до года.

Подобные проверки будут проводиться в Челябинске постоянно.