ГИБДД второй день призывает южноуральцев отказаться от дальних поездок

На трассе М‑5 продолжается вчерашний снегопад

Региональное управление Госавтоинспекции во второй раз с начала этой недели советует автолюбителям не отправляться в дальние поездки. Как сообщили в УГИБДД по Челябинской области, непростая обстановка сейчас складывается на уфимском участке трассы М-5, который пролегает через горнозаводскую зону. Там продолжаются осадки, которые накануне накрыли территорию нашего региона.

«Госавтоинспекция Челябинской области просит участников дорожного движения по возможности отказаться от дальних поездок, особенно в данном направлении. В целях обеспечения безопасности дорожного движения и оказания необходимой помощи участникам дорожного движения задействовано 12 экипажей ДПС и 28 единиц дорожной техники», — сообщили в ведомстве.

По данным автолюбителей, которые сейчас едут по уфимскому участку М-5, стоит большая пробка в районе Юрюзани. Около Сима снегопад завершился, поэтому движение там рабочее, хотя еще утром в этом месте застряла фура, которая не могла подняться на возвышенность. Отметим, что накануне дорожники почти на целый день ограничили движение по М-5 от Чебаркуля до границы с Башкирией для грузовиков, автобусов и такси.