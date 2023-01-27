ГИБДД в Челябинской области перешла в режим повышенной готовности из‑за снегопада

Водителям посоветовали не садиться за руль

В связи с новыми снегопадами в Челябинской области личный состав Госавтоинспекции переведен в режим повышенной готовности, а экипажи ДПС ориентированы на оказание помощи участникам движения. Об этом сегодня, 27 января, сообщила пресс-служба областной ГИБДД.

Госавтоинспекция рекомендовала водителям сегодня по возможности отказаться от дальних поездок.

«Если поездку отложить нельзя, возьмите с собой теплые вещи, термос с горячим чаем, дополнительную канистру с топливом, а также планируйте свой маршрут и ищите пути объезда. При движении не превышайте скоростной режим, соблюдайте дистанцию, не совершайте резких маневров», — добавили в ГИБДД.

Сегодня в Челябинской области синоптики прогнозировали теплую погоду и небольшой снег.