ГИБДД предупредила жителей Челябинска о затруднениях в оказании услуг

Неполадки возникли в отделе Госавтоинспекции на Харлова, 20

Сегодня, 11 января, в регистрационно-экзаменационном отделе ГИБДД в Челябинске, расположенном на Харлова, 20, возможны затруднения в оказании услуг населению. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, это связано с возникновением технических неполадок. Горожанам рекомендовали обратиться в другие отделы ГИБДД.

Так, в отделе ГИБДД на Харлова сегодня не будут приниматься теоретические экзамены по ПДД, а также будет сокращено количество рабочих мест по выдаче водительских удостоверений и регистрации автомобилей.

«Если горожанам неотлагательно нужно получить государственную услугу, предоставляемую Госавтоинспекцией, можно обратиться в ближайшие регистрационно-экзаменационные подразделения, расположенные в Сосновском, Красноармейском, Коркинском районах или в городе Копейске. Также на час раньше будет работать второе отделение отдела ГИБДД, расположенное по адресу: ул. Университетская Набережная, 125», — уточнили в ведомстве.

Горожан попросили отнестись с пониманием к возникшим проблемам и попросили по возможности отказаться сегодня от посещения отдела ГИБДД на Харлова, 20.