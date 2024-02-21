ГИБДД Челябинской области проведет рейды по выявлению пьяных водителей

К экипажам ДПС присоединится передвижной пункт медосвидетельствования

В предстоящие праздничные и выходные дни сотрудники ГИБДД по Челябинской области организуют тотальные проверки на дорогах региона с целью исключения водителей в состоянии опьянения, сообщили в Госавтоинспекции.

«ГИБДД просит с пониманием относиться к таким проверкам, так как они направлены на обеспечение безопасности всех граждан и не занимают много времени», — предупредили в ведомстве.

Процедура медицинского освидетельствования будет проходить на месте.

Госавтоинспекция напоминает об административной и уголовной ответственности за вождение в нетрезвом виде. Нарушителям грозит лишение прав до двух лет, штраф 30 тысяч рублей. При повторном управлении авто в пьяном состоянии — лишение свободы сроком до трех лет.

Если вам известно о водителе, севшем за руль пьяным, сообщите об этом по телефону 112.