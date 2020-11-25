ГИБДД Челябинска разыскивает очевидцев четырёх ДТП

В одном из них пьяный водитель наехал на пешеходов.

Свидетелей четырёх ДТП с пострадавшими ищут в ГИБДД Челябинска. Все аварии произошли этой осенью. В них двое человек скончались, ещё двое получили травмы.



Первый эпизод произошёл в начале осени, 9 сентября, на улице Дарвина. Тогда возле дома № 2б столкнулись «Шевроле Круз» и мотоцикл «Ямаха». В результате аварии водитель двухколёсного транспорта получил травмы. Ещё одно ДТП с мотоциклистом случилось на следующий день.

«10.09.2020 в 16:50 вблизи дома № 129 д/6 по улице Братьев Кашириных водитель мотоцикла и водитель трактора совершили между собой столкновение. В результате происшествия пассажир мотоцикла получил травмы»,— рассказали «Первому областному» в ГИБДД Челябинска.

Другая авария, свидетелей которой разыскивают полицейские, произошла 1 октября вечером, напротив дома № 17 по проспекту Победы. В ней пьяный водитель наехал на пешеходов.

«Водитель автомобиля „Шевроле Авео“, управляя транспортным средством в состоянии опьянения, совершил наезд на пешеходов, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате происшествия пешеход от полученных травм скончался в медицинском учреждении»,— добавили полицейские.

Ещё один эпизод с погибшим случился 8 ноября этого года вблизи дома № 40/б по Героев Танкограда.

«Водитель автомобиля "Фольксваге"н и водитель автобуса ПАЗ совершили между собой столкновение. В результате происшествия водитель автомобиля "Фольксваген" от полученных травм скончался в медицинском учреждении»,— добавили в ГИБДД.

Очевидцев аварий и лиц, располагающих какой-либо информацией или записями видеорегистраторов, просим обратиться в следственный отдел по ДТП СУ МВД России по Челябинску. Он расположен по адресу: ул. Васенко, 65а, кабинет 517.