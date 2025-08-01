Герой Южного Урала осмотрит объекты программы «Большой ремонт» в Златоусте

Ветеран СВО проходит стажировку в министерстве ЖКХ

Министр жилищно-коммунального хозяйства Челябинской области Людмила Алпатова встретилась с Александром Горбуновым, гвардии младшим сержантом и участником образовательной программы «Герои Южного Урала». Александр успешно прошел конкурсный отбор и теперь стажируется в министерстве, где его наставником станет Людмила Алпатова, а доверенным лицом — первый заместитель Максим Корнеев, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

На встрече в минЖКХ Александру представили ключевые направления работы ведомства и рассказали о предстоящих мероприятиях. Одним из них станет осмотр объектов программы «Большой ремонт 74», который запланирован на 1 августа в Златоусте.

«Мы рады видеть среди стажеров программы таких активных и инициативных людей, как Александр. Уверена, его опыт и энергия будут полезны для нашей команды и помогут улучшить сферу ЖКХ», — отметила министр.

Александр служил в морской пехоте на специальной военной операции, но выбор в пользу минЖКХ стал для него естественным. Ранее он работал в жилищно-коммунальном хозяйстве, занимая посты директора управляющей компании и главного инженера водоканала в Копейске.

«Я пришел сюда, чтобы получить новые знания и опыт, развиваться в профессиональной сфере и делиться своими идеями. Важно наладить сотрудничество между ведомствами и повысить качество услуг для населения», — подчеркнул Горбунов.

Во время стажировки он собирается изучить работу министерства, углубить свои знания в управлении государственной собственностью и инфраструктурой муниципалитетов, а также сосредоточиться на вопросах водоснабжения и газификации.

Кроме того, молодой специалист намерен организовать мероприятия для сплочения сотрудников и разработать критерии оценки эффективности работы управляющих компаний. Александра интересуют тонкости водоснабжения и газификации населенных пунктов Челябинской области.