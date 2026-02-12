Участники программы «Герои Южного Урала» вдохновляют друг друга

Важная задача программы — создать сплоченную команду

В Челябинской области ветераны спецоперации, проходящие обучение в рамках региональной программы «Герои Южного Урала», поддерживают и вдохновляют друг друга. Эмоциями поделилась участница проекта Марина Ильина.

«Отдать себя полностью, посвятить служению людям, то есть государственная служба, муниципальная — не важно. Я думаю, что команда великолепная. Все очень разные, с разными характерами, но вот эта сила, которая нас объединяет, она с каждым разом все больше. Говорю это — и у меня мурашки, потому что чувствуется: когда мы проходим обучение, мы заряжаемся друг от друга», — отметила участница программы «Герои Южного Урала» Марина Ильина.

Задача программы — подготовить кадровый резерв и создать сплоченную команду. Участники готовы поддерживать и помогать друг другу.