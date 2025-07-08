Герои Южного Урала умеют принимать решения в условиях высокой ответственности

В Челябинске проходит программа обучения для участников СВО

В Челябинском филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) началась реализация программы «Герои Южного Урала», направленной на подготовку участников специальной военной операции к работе на руководящих должностях в гражданском секторе. Программа призвана помочь военнослужащим эффективно применить свой боевой опыт в органах власти, коммерческих структурах и общественных организациях.

Обучение включает в себя четыре десятидневных модуля, разделенных тремя более длительными (1,5—2 месяца) сессиями практического обучения. В ходе программы участники получат знания о деятельности различных организаций, отработают навыки решения реальных задач и командной работы.

«Люди с боевым опытом смотрят на вызовы под иным углом, обладают четким пониманием целей и умеют принимать решения в условиях высокой ответственности. Именно такие качества необходимы для эффективного управления и преобразований в нашем регионе. Уверен, что „Герои Южного Урала“ станут мощным кадровым резервом, который внесет свежую энергию и новые идеи в наши ряды», — отмечает глава города Трехгорного Данил Громенко.

Программа «Герои Южного Урала» — это не просто подготовка кадров, это инвестиция в будущее региона, формирование нового поколения лидеров, способных использовать свой уникальный опыт на благо развития Южного Урала.