«Герои Южного Урала» проходят стажировку в Минсотрудничества

Проект, инициированный губернатором Алексеем Текслером, набирает обороты

В Челябинской области продолжается реализация программы «Герои Южного Урала», которая готовит участников спецоперации к гражданской службе. Проект, инициированный губернатором Алексеем Текслером, предполагает обучение и стажировку бойцов в органах власти под руководством наставников из числа представителей региональной и муниципальной элиты.

Участники программы Юлия Капитонова и Евгений Красиков проходят стажировку в министерстве международного и межрегионального сотрудничества. В середине июля состоялась установочная встреча с министром Дмитрием Глухаревым.

В рамках стажировки Юлия Капитонова приняла участие в мероприятиях PRO EXPORT CAMP 25.

Ежегодная конференция для экспортеров проходит в формате бизнес-лагеря на берегу живописного озера Тургояк. Участие в ней принимают как опытные игроки зарубежных рынков, так и новички. Организатор — Центр поддержки экспорта АНО «Агентство международного сотрудничества Челябинской области» при содействии правительства региона.

«Мы пригласили участников программы „Герои Южного Урала“ принять участие в бизнес-лагере для того, чтобы они могли на практических примерах узнать о поддержке экспортеров, увидеть особенности нашего взаимодействия с ними. Надеюсь, что стажировка в нашем министерстве поможет им определиться с дальнейшей траекторией своей профессиональной деятельности, а мы, в свою очередь, всегда готовы к сотрудничеству», — подчеркнул Дмитрий Глухарев.

В рамках мероприятия для участников прошли мастер-классы и лекции, дополнили программу спортивные состязания и работа в группах. Кроме того, на площадке работала выставка продукции производителей Челябинской области.





«Мне очень понравился формат мероприятия. Здорово, когда взаимодействие с компаниями проходит в таком неформальном виде. Бизнес-лагерь — это отличная возможность не только получить новые знания, но и завести полезные знакомства. Я узнала много нового про экспортную деятельность наших компаний и тренды, которые сейчас есть в этой сфере. Особо хочется отметить неформальную часть программы: „Большие гонки“ не просто стали ярким элементом этого дня, но и еще раз показали, насколько важна командная работа», — рассказала Юлия.

Напомним, что после стажировки участников программы ждет следующий образовательный модуль. Программа соответствует целям и задачам национального проекта «Кадры». Он направлен на подготовку кадров под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства.