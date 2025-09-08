Герои Южного Урала применяют фронтовой опыт в мирной жизни

Ветераны укрепляют теоретические знания реальной практикой в органах власти



На Южном Урале продолжается реализация уникальной программы «Герои Южного Урала», инициированной губернатором Алексеем Текслером. Программа предоставляет ветеранам специальной военной операции возможность адаптироваться к гражданской жизни и реализовать свой потенциал в новых условиях. Из тысяч желающих 60 самых сильных кандидатов прошли конкурс и стали участниками этого значимого проекта.

Обучение уже активно идет: участники проходят четыре образовательных интенсива. Теоретические знания укрепляет реальная практика в органах власти, на предприятиях и в общественных объединениях области. В рамках программы они получают ценные знания в сферах управления, экономики и проектной работы, а также развивают навыки командной работы и эффективной коммуникации.

Ключевым принципом программы является гибкость и ориентация на человека. Организаторы учитывают мнения и пожелания самих ветеранов, что позволяет строить процесс так, чтобы максимально раскрыть уникальные способности каждого бойца. Это дает им возможность не только адаптироваться к мирной жизни, но и принести значимую пользу региону на новых, руководящих должностях.

«Герои Южного Урала» — это новый этап в жизни ветеранов, где они могут применить свой боевой опыт и знания в гражданской сфере, становясь активными участниками социально-экономического развития региона.