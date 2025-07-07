В Челябинской области с 1 июля началось обучение по программе «Герои Южного Урала». Ветераны спецоперации получают знания по направлениям политики, госуправления, экономики, современных технологий.
«Возвращение военнослужащих с передовой — это не только радостное событие, но и колоссальная задача по их успешной интеграции в мирную жизнь. Они проявили мужество и героизм, защищая Родину. Эта программа способствует формированию новых навыков, укреплению командного духа и созданию условий для успешного профессионального развития», — отмечает министр общественной безопасности Челябинской области Александр Гриб.
Участники программы будут обучаться год и получат диплом государственного образца.
Автор: Алиса Шакирова