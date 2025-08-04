«Герои Южного Урала» настроены на результат в своей новой деятельности

Участники кадровой программы сейчас проходят стажировку

Участники программы «Герои Южного Урала», о которой губернатор Челябинской области Алексей Текслер докладывал президенту РФ Владимиру Путину, демонстрируют высокую степень ответственности и стремление к реальным результатам в своей работе. Об этом рассказал один из лекторов, вице-спикер ЗСО Челябинской области Денис Моисеев. Он подчеркнул, что бойцы, прошедшие боевое крещение, не хотят работать просто ради процесса — для них важен именно результат, который способен улучшить жизнь их земляков.

«Они осознают, что, как и на поле боя, здесь важно не просто выполнять задания, а добиваться реальных итогов. Это их отличает и делает их работу особенно значимой», — добавил он.

На данный момент 60 участников специальной образовательной программы уже завершили первый модуль и проходят стажировки в министерствах, органах власти и на крупных предприятиях региона. Программа, рассчитанная на один календарный год, предполагает получение диплома государственного образца по ее завершении.

Программа «Герои Южного Урала» нацелена на то, чтобы военнослужащие, вернувшиеся с фронта, смогли успешно адаптироваться к мирной жизни и применить свои навыки и опыт на благо родного региона.