«Герои Южного Урала» направят боевые навыки в мирное русло

Из тысячи претендентов отобрали 60 с самым сильным управленческим опытом, большим потенциалом и значимыми военными заслугами

Программа «Герои Южного Урала» стартовала с целью подготовки высококвалифицированных руководителей из числа участников специальной военной операции для дальнейшего трудоустройства в органах государственной и муниципальной власти, а также в общественных и коммерческих организациях. Этот проект был разработан на основе федеральной инициативы «Время Героев» с учетом особенностей и потребностей региона.

Регистрация для участия в программе началась в феврале этого года, и отбор кандидатов проходил в несколько этапов. В результате из более чем тысячи претендентов было выбрано 60 военнослужащих, обладающих выдающимся управленческим опытом, высоким потенциалом и значительными военными заслугами. Дополнительно 19 участников СВО, находящихся на передовой, были зачислены в резерв программы.

Каждому участнику уже назначен наставник из числа руководителей региональных и муниципальных органов власти и крупных промышленных предприятий. По окончании обучения бойцы получат диплом государственного образца, что позволит им занимать руководящие должности в различных сферах.

«Для тех, кто доказал свою надежность в сложных условиях, в зоне спецоперации, действует программа „Герои Южного Урала“, замечательная программа переподготовки участников СВО — чтобы их боевой опыт, дисциплина и умение принимать решения стали основой для развития региона. Участники программы будут работать в органах власти и общественных организациях, чтобы и дальше приносить пользу обществу, землякам и родному Южному Уралу», — отмечает глава Еманжелинского муниципального округа Евгений Светлов.