Герои Южного Урала начнут учиться на площадке военно-патриотического центра «Авангард»

К старту готовы 66 участников программы, еще 19 — в резерве

С 1 июля в Чебаркуле, на площадке военно-патриотического центра «Авангард», стартует первый модуль регионального кадрового проекта «Герои Южного Урала». За парты сядут 66 участников, прошедших отбор строгой комиссии, сообщили в общественном совете программы.

«Прошли 66 участников с самым сильным управленческим опытом, большим потенциалом и значимыми военными заслугами. Среди них — четыре женщины. Еще 19 действующих военнослужащих зачислены в резерв программы», — говорится в сообщении.

Каждому слушателю будет назначен персональный наставник. Это опытные руководители регионального и муниципального уровня, а также топ-менеджеры крупных промышленных предприятий Челябинской области.

Изучать основы госуправления бойцы будут на выезде — так они смогут полностью погрузиться в программу, не отвлекаясь на бытовые заботы. Программа состоит из двух частей: академической и командообразующей. Обучение разработано так, что участники будут заняты с 7 утра до 11 часов вечера.

Впрочем, десятидневный интенсив включит в себя не только уроки, но и культурную составляющую: образовательная программа будет чередоваться с киносеансами, встречами с чемпионами и концертами. Также учащихся ждет семейный день, когда к ним в гости смогут приехать родные и близкие.