«Герои Южного Урала» хотят работать на благо народа

Ветераны СВО продолжают проходить обучение в рамках региональной программы

В Магнитогорске ветераны спецоперации продолжают проходить обучение в рамках третьего модуля региональной программы «Герои Южного Урала». Реализовать цели им помогает наставник — первый заместитель губернатора Челябинской области Станислав Мошаров.

Один из участников проекта, Данила Шашков, рассказал о том, как проходит учеба.

«Все, чего мы касаемся, — мы чему-то учимся. Не важно, это политика, или бизнес, или предприятие промышленное. Мы учимся. Я сторонник, я мотиватор. Мне нравится абсолютно все. У меня нет такого, что если мне не нравится — я делать не буду. Работать на благо нашего общества, нашего народа — самое главное. А если вдруг что-то не получится — нам помогут. Не зря же у нас наставник такой крутой», — подчеркнул участник программы «Герои Южного Урала» Данила Шашков.

«Герои Южного Урала» готовят кадровый ресурс для государственных органов, предприятий, компаний и организаций Челябинской области. В конце обучения участники получат диплом и смогут трудоустроиться на руководящие должности, чтобы развивать родной регион.