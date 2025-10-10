Герои Южного Урала изучают рынок труда, социальную сферу и ЖКХ

Ветераны СВО встретились с министрами регионального правительства, чтобы глубже понять механизмы работы ключевых отраслей экономики

В Челябинской области продолжается образовательная программа для участников проекта «Герои Южного Урала». Проходит второй модуль, один из учебных дней был посвящен изучению рынка труда, социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства.





С лекциями перед ветеранами СВО выступили министр социальных отношений Наталья Лугачева, начальник Главного управления по труду и занятости населения Александр Шегуров и министр ЖКХ Людмила Алпатова.

«Я хочу донести до наших героев, как мерами поддержки можно воспользоваться на практике», — отметил Александр Шегуров.

Он подчеркнул особый интерес участников к вопросам трудоустройства и социальной адаптации.

«В программе важна обратная связь. Когда мы приходим домой, нам необходимо, чтобы было комфортно, тепло, газ, электричество, чтобы с нами была наша семья. „Герои Южного Урала“ — это большая семья, в которую включается вся сфера от органов исполнительной власти до наших жителей», — пояснила Людмила Алпатова.

Она посвящает участников программы в детали отрасли. Ветераны, в свою очередь, дают оценку ситуации. Такая многогранность позволяет быстрее достичь цели — укрепить тыл. В мирное время это значит создать комфортные условия для жизни южноуральцев.

Тему социальной поддержки населения участники СВО изучали особо внимательно. После лекции они долго общались с министром Натальей Лугачевой.





«Особый интерес вызвало все, что связано с поддержкой участников СВО. Потому что многие по каким-то видам поддержки уже получили отказ. Мы индивидуально решаем их вопросы. Много тем связано с пенсионным обеспечением ветеранов», — отметила Наталья Лугачева.

Среди участников программы — учитель начальной военной подготовки Андрей Лось, который вернулся с СВО и теперь воспитывает патриотов в одной из школ региона.





«Моя мечта — чтобы молодые люди стали настоящими патриотами», — поделился педагог.

Андрей рассказывает старшеклассникам о современных героях и хочет, чтобы именно они, а не блогеры становились кумирами молодежи.

Его коллега по обучению Александр Пашкеев сам стал блогером. Он защитил грант и ведет проект «СВОи в кадре».





«Мы планируем записать серию интервью с ребятами, в том числе с программы „Герои Южного Урала“. Людям нужно рассказывать, что есть у нас такие герои», — говорит Александр.

Напомним, второй модуль программы «Герои Южного Урала» посвящен теме «Экономика и финансы». Участников ждет изучение налоговой системы, промышленной и агропромышленной политики, а также экскурсии на предприятия региона.

Программа реализуется на базе челябинского филиала РАНХиГС при участии Высшей школы государственного управления и рассчитана на один год.