В Челябинской области продолжается образовательная программа для участников проекта «Герои Южного Урала». Проходит второй модуль, один из учебных дней был посвящен изучению рынка труда, социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства.
С лекциями перед ветеранами СВО выступили министр социальных отношений Наталья Лугачева, начальник Главного управления по труду и занятости населения Александр Шегуров и министр ЖКХ Людмила Алпатова.
«Я хочу донести до наших героев, как мерами поддержки можно воспользоваться на практике», — отметил Александр Шегуров.
Он подчеркнул особый интерес участников к вопросам трудоустройства и социальной адаптации.
«В программе важна обратная связь. Когда мы приходим домой, нам необходимо, чтобы было комфортно, тепло, газ, электричество, чтобы с нами была наша семья. „Герои Южного Урала“ — это большая семья, в которую включается вся сфера от органов исполнительной власти до наших жителей», — пояснила Людмила Алпатова.
Она посвящает участников программы в детали отрасли. Ветераны, в свою очередь, дают оценку ситуации. Такая многогранность позволяет быстрее достичь цели — укрепить тыл. В мирное время это значит создать комфортные условия для жизни южноуральцев.
Тему социальной поддержки населения участники СВО изучали особо внимательно. После лекции они долго общались с министром Натальей Лугачевой.
«Особый интерес вызвало все, что связано с поддержкой участников СВО. Потому что многие по каким-то видам поддержки уже получили отказ. Мы индивидуально решаем их вопросы. Много тем связано с пенсионным обеспечением ветеранов», — отметила Наталья Лугачева.
Среди участников программы — учитель начальной военной подготовки Андрей Лось, который вернулся с СВО и теперь воспитывает патриотов в одной из школ региона.
«Моя мечта — чтобы молодые люди стали настоящими патриотами», — поделился педагог.
Андрей рассказывает старшеклассникам о современных героях и хочет, чтобы именно они, а не блогеры становились кумирами молодежи.
Его коллега по обучению Александр Пашкеев сам стал блогером. Он защитил грант и ведет проект «СВОи в кадре».
«Мы планируем записать серию интервью с ребятами, в том числе с программы „Герои Южного Урала“. Людям нужно рассказывать, что есть у нас такие герои», — говорит Александр.
Напомним, второй модуль программы «Герои Южного Урала» посвящен теме «Экономика и финансы». Участников ждет изучение налоговой системы, промышленной и агропромышленной политики, а также экскурсии на предприятия региона.
Программа реализуется на базе челябинского филиала РАНХиГС при участии Высшей школы государственного управления и рассчитана на один год.