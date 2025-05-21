«Герои Южного Урала» готовы менять будущее региона

Ветераны боевых действий хотят не просто адаптироваться, но учиться, расти и передавать свой опыт

Претенденты на участие в кадровом проекте «Герои Южного Урала» намерены с головой уйти в работу и развивать Челябинскую область во всех направлениях. Советник главы Челябинска по взаимодействию с участниками СВО и ветеранами боевых действий, первый заместитель председателя региональной Ассоциации ветеранов СВО Владимир Забегаев уверен, управленческая деятельность бойцам вполне по плечу.

По его словам, каждый из тех, кто прошел боевые условия специальной военной операции, доказал на деле, что способен действовать слаженно, принимать решения в критических ситуациях и выполнять задачи любой сложности. Эти качества сегодня крайне востребованы не только на поле боя, но и в органах власти, на производствах, в муниципалитетах.

«Именно для этого создана программа „Герои Южного Урала“ — помочь освоить управленческие навыки, стать частью сильного кадрового резерва региона. Лично для меня участие в программе — это честь и ответственность. Мы, бойцы, после возвращения к мирной жизни сталкиваемся с новыми вызовами. Но мы не просто хотим адаптироваться — мы готовы учиться, расти и передавать свой опыт тем, кто идет за нами», — отметил Владимир Забегаев.

Особая ценность программы в том, что стажировки будут проходить под руководством опытных наставников, включая первых лиц региона, добавил он:

«Так, губернатор Алексей Текслер лично выразил желание делиться опытом. Это не просто поддержка — это сигнал, что наш вклад ценят, а наши навыки помогут строить будущее региона».

Обучение по программе «Герои Южного Урала» начнется 1 июля. Из 150 финалистов проекта выберут 60 человек, которым предстоит освоить очные модули и этапы стажировки. Еще 30 участников СВО, которые сейчас находятся «за ленточкой», попадут в резерв и смогут пройти обучение в следующем году, когда вернутся домой.