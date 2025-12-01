«Герои Южного Урала» формируют команду для развития Челябинской области

Ветераны СВО смогут развивать регион в мирной жизни

В Челябинской области ветераны СВО обучаются в рамках региональной программы «Герои Южного Урала». Они уже доказали свою верность Родине и могут продолжить служить для ее развития в мирной жизни.

«Проект „Герои Южного Урала“ актуален как для участников СВО, так и для остальных граждан Челябинской области. Ветераны боевых действий, вернувшиеся с передовой и даже находящиеся в отпусках, уже участвуют в патриотическом воспитании граждан, детей и молодежи»,

— сообщил председатель Совета ветеранов Златоустовского городского округа Дмитрий Герасимов.

Цель программы — дать возможность вернувшимся бойцам раскрыть потенциал и реализовать себя на управленческих должностях. Команда, которая будет сформирована, сможет эффективно развивать Челябинскую область.