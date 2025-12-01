В Челябинской области ветераны СВО обучаются в рамках региональной программы «Герои Южного Урала». Они уже доказали свою верность Родине и могут продолжить служить для ее развития в мирной жизни.
«Проект „Герои Южного Урала“ актуален как для участников СВО, так и для остальных граждан Челябинской области. Ветераны боевых действий, вернувшиеся с передовой и даже находящиеся в отпусках, уже участвуют в патриотическом воспитании граждан, детей и молодежи», — сообщил председатель Совета ветеранов Златоустовского городского округа Дмитрий Герасимов.
Цель программы — дать возможность вернувшимся бойцам раскрыть потенциал и реализовать себя на управленческих должностях. Команда, которая будет сформирована, сможет эффективно развивать Челябинскую область.
Герои будут проходить обучение до середины 2026 года. В конце программы им выдадут дипломы о профессиональной подготовке гособразца. Некоторые ветераны уже начали проходить стажировку. Например, в Коркинском округе работает участник спецоперации Виктор Колодяжный. Его наставником стал глава округа Александр Орел.