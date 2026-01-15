«Герои Южного Урала» делятся впечатлениями о программе

За полгода обучения им удалось получить множество знаний и полезного опыта

Участники региональной программы «Герои Южного Урала» уже прошли полгода обучения и делятся впечатлениями от проекта. Ветераны СВО уже начали отмечать изменения.

«Благодаря программе, благодаря нашим наставникам, кураторам, спикерам, которые нас учат, обучают, сейчас уже и база знаний намного повысилась. Это, конечно же, и социализация. В плане, наверное, роста интеллектуального, роста профессионального развития, конечно, с тем, что было год назад, — это небо и земля», — отметил участник программы «Герои Южного Урала» Павел Сагдиев.

Впереди участников ждет еще полгода занятий, как теоретических, так и практических. Благодаря новым знаниям в будущем они смогут реализовать свой потенциал на управленческих должностях.