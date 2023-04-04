Герои истории о подмене детей в роддоме села Кизильского снова снялись в ток‑шоу

Представители двух семей съездили на юбилейную передачу программы, которая и раскрыла подмену

В понедельник, 3 апреля, телеканал НТВ показал юбилейный выпуск ток-шоу «ДНК». Среди героев были южноуральцы — представители двух семей, детей которых в 1982 году подменили в роддоме села Кизильского.

Из-за халатности медиков в 1982 году двух женщин выписали из роддома в селе Кизильском с перепутанными малышами. Башкирка Василя Баймурзина увезла домой светловолосую девочку, а блондинка Валентина Баулина — малышку с черными как смоль волосами.

Близкие Васили приняли девочку со славянской внешностью как родную. А Валентине не повезло: муж всю жизнь корил женщину за измену и часто поднимал на нее руку. Вскоре женщина вышла на след родной дочери и поделилась своими подозрениями с Василей. Но та выставила Валентину за дверь и обратилась на канал НТВ за проведением ДНК-теста. Василя надеялась доказать, что воспитывает родную кровинку. Однако тест подтвердил: девочек подменили. Это было в начале 2021 года.

«Это было непросто, потому что первая инстанция нас не поддержала, так как в 82-м году, когда произошла подмена, такого понятия как „моральный вред“ не было. Тогда мы пошли в апелляционную инстанцию и доказали, что моральные страдания возникли позже, когда девочки подросли и возникли семейные сложности. На две семьи мы отсудили 8 млн рублей. И по России это одна из самых крупных компенсаций»,

— рассказал челябинский юрист Вячеслав Курилин.

Сегодня оба семейства дружат. Также, объединившись, они смогли отсудить за подмену детей компенсацию размером в 8 млн рублей.На передачу приехала Алена Романова — кровная дочь Васили. На съемках Алену поддерживала родная сестра Гульназ Баймухаметова.