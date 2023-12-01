Германия закрыла генеральное консульство в Екатеринбурге

Чтобы оформить визу, нужно ехать в Москву

Генеральное консульство Германии закрылось в Екатеринбурге. Об этом со ссылкой на официальный сайт представительства Германии в России сообщает РИА Новости.

«Генеральное консульство в Екатеринбурге закрыто. Обращайтесь, пожалуйста, в посольство Германии в Москве», — говорится в сообщении.

Генеральное консульство в Екатеринбурге работало с лета 2005 года. Его открытие стало одним из результатов Российско-Германского саммита с участием президента России Владимира Путина и канцлера Германии Герхарда Шредера в 2003 году.

Заявления о выдаче виз генеральное консульство не принимает с конца мая 2023 года.