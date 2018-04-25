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Георгиевские ленты бесплатно раздадут в центре Челябинска

Символ Дня Победы вручат всем желающим.
сегодня в 19:13
  |  Общество

В четверг, 26 апреля, волонтеры раздадут георгиевские ленты в центре Челябинска. Получить символ Дня Победы можно будет на Кировке с 14:00 до 15:00 и в культурном развлекательном комплексе «Мегаполис» с 17:30 до 19:00. Вместе с лентами добровольцы вручат буклет с советами, как крепить ленту, и информацией об истории традиции.

Акция имеет огромное значение для каждого из нас — это дань нашей памяти подвигу дедов в Великой Отечественной войне. Подобные мероприятия формируют у молодежи чувство сопричастности к Великой Победе. — сообщил заместитель министра образования и науки Челябинской области Вадим Бобровский.

Организаторы планируют раздать более 3 тысяч ленточек в Челябинске и еще 10 тысяч в муниципалитетах.

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